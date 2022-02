Tedenski pregled - Slovenija od 28. 1. do 4. 2.

Ljubljana, 4. februarja - Vlada je sprejela predlog ukrepov, ki bodo najranljivejšim skupinam in gospodarstvu olajšali soočanje z vse dražjimi energenti. Z dogovorom z zdravniki je vlada odprla zahteve po višjih plačah tudi v sindikatih javnega sektorja. Peti val epidemije covida-19 vztraja, so pa uvedene nekatere spremembe glede testiranja in veljavnosti covidnih potrdil.