Dveletni projekt zasnove reforme pokojninskega zavarovanja po mnenju ministrstva za delo dobra podlaga za naprej

Ljubljana, 27. januarja - Dveletni projekt celostne zasnove reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja po mnenju ministrstva za delo prihaja ob primernem času, saj smo v obdobju postavljanja temeljev za modernizacijo pokojninskega sistema. Analiza OECD in predlagani ukrepi so dobra podlaga za vzpostavitev teh rešitev, je povedala državna sekretarka Mateja Ribič.