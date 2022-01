Colarič: Krka je moja edina in glavna stranka

Novo mesto, 27. januarja - Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič se je ob robu današnje novinarske konference družbe Krka s predstavitvijo predhodnih ocen lanskega poslovanja in načrtov, odzval na namige, da nekateri v njem vidijo kandidata za novega premierja. Kot je dejal, je Krka njegova edina in glavna stranka, vsako zadevo pa sicer vzame resno.