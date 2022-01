Okoljsko ministrstvo bo podprlo projekt sajenja medovitih rastlin

Ljubljana, 27. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor bo podrlo projekt Čebelarske zveze Slovenije, s katerim želijo do leta 2030 v Sloveniji posaditi dva milijona medovitih rastlin. Projekt bo podprlo s financiranjem nakupa določenega dela sadik lipe, kostanja in drugih vrst dreves ter rastlinja, je pojasnil okoljski minister Andrej Vizjak.