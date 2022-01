V teku priprave slovenskega dela razstave v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau

Maribor, 27. januarja - Po nekajletnem premoru so stekle priprave slovenskega dela skupne razstave republik nekdanje Jugoslavije v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau. Vlada je letos imenovala Jožeta Dežmana za koordinatorja projekta, raziskovalci pa so že prej začeli s preučevanjem razpoložljivega gradiva. Zaenkrat so našteli 3082 taboriščnikov iz Slovenije.