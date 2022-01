Ashleigh Barty in Danielle Collins za naslov v Melbournu

Melbourne, 27. januarja - Avstralska teniška zvezdnica Ashleigh Barty in Američanka Danielle Collins bosta igrali v finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu s skupnim nagradnim skladom 47,7 milijona evrov. Domačinka in prva igralka sveta je brez težav po vsega uri in dveh minutah igre s 6:1 in 6:3 izločila Madison Keys iz ZDA.