Redko sneženje pobelilo Jeruzalem in Bližnji vzhod

Jeruzalem, 27. januarja - Zimska nevihta je s snežno odejo prekrila Izrael, palestinska ozemlja in širši Bližnji vzhod. Izraelska meteorološka služba je sporočila, da je čez noč v Jeruzalemu zapadlo od 15 do 25 centimetrov snega, kar je omogočilo redke posnetke belih streh nad starim mestom. V regiji so tudi prevladovale nenavadno nizke temperature.