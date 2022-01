Mariborska knjižnica odpira novi enoti v Račah in Kungoti

Maribor, 29. januarja - Mariborska knjižnica bo v dneh okoli slovenskega kulturnega praznika odprla novi enoti, in sicer v Račah in Kungoti. Obenem namerava vzpostaviti novi postajališči bibliobusa v Benediktu in Morju pri Framu. V novih knjižnicah in na novih postajališčih bodo ves februar omogočali brezplačen prvi vpis.