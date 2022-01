Najboljši tuji investitorji za 2021 so Ljubljanske mlekarne, Comtrade in Papirnica Vevče

Ljubljana, 27. januarja - Javna agencija Spirit Slovenija je danes podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Na virtualni podelitvi so nagrado FDI Award Slovenia 2021 prejela podjetja Ljubljanske mlekarne, Comtrade in Papirnica Vevče.