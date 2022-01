V Budimpešti se začenjajo rokometni boji za odličja

Budimpešta, 27. januarja - Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem se je v sredo končal drugi del tekmovanja, osrednja dvorana v Budimpešti pa bo konec tega tedna gostila najbolj prestižne tekme na turnirju. Prva polfinalna tekma med Španijo in Dansko se bo v petek začela ob 18. uri, druga med Francijo in Švedsko pa ob 20.30.