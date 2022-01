Na TV Slovenija 200 ur olimpijskega programa

Ljubljana, 27. januarja - Prihodnji mesec bodo od 4. do 20. februarja v Pekingu potekale 24. zimske olimpijske igre. Na Televiziji Slovenija bodo v okviru OI pripravili približno 200 ur premiernega programa in posnetkov. Gledalcem bodo ponudili množico neposrednih prenosov, poudarek pa bo na spremljanju nastopov slovenskih športnikov, so zapisali v izjavi za javnost.