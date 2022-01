Na širšem območju Slovenske Bistrice ne veljajo več ukrepi, vezani na vdor ptičje gripe v domačo perutnino

Ljubljana, 27. januarja - V občini Slovenska Bistrica se z današnjim dnem ukinjajo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi, ki so bili na teh območjih uvedeni zaradi pojava ptičje gripe pri domači perutnini. Vdor so potrdili 27. decembra lani. Medtem zaradi potrjenih primerov ptičje gripe pri prostoživečih pticah v veljavi ostajajo ukrepi za celotno Slovenijo.