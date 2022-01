V Škofji Loki 9. Teden ruskega filma

Škofja Loka, 27. januarja - Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, Gimnazija Škofja Loka ter javni škofjeloški zavod za organizacijo prireditev in dogodkov 973 pripravljajo 9. Teden ruskega filma v Škofji Loki. Festival, ki se začenja danes, bo do 2. februarja postregel s svežo produkcijo ruske kinematografije. Na ogled bodo štiri drame, komična drama in triler.