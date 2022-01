Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 27. januarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo predvsem pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo sprva še precej oblačno ali megleno, čez dan pa se bo razjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Proti Alpam se pomika hladna vremenska fronta. Od severozahoda doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V petek bo na nebu spremenljiva oblačnost, po nekaterih nižinah pa bo dopoldne megleno.

Biovreme: V četrtek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.