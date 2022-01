Računsko sodišče odziv vlade in ministrstva glede zmanjševanja revščine ocenilo kot skoraj zadovoljiv

Ljubljana, 27. januarja - Vlada je bila s popravljalnimi ukrepi kot odzivu na septembra lani objavljeno revizijsko poročilo glede delovanja pri zmanjševanju revščine od leta 2017 do leta 2020 le delno uspešna, medtem ko so bili izkazani ukrepi ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zadovoljivi, v porevizijskem poročilu ugotavlja računsko sodišče.