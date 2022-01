V Angliji sprostili ukrepe za zajezitev koronavirusa

London, 27. januarja - Kljub visokemu številu okuženih s koronavirusom so v Angliji danes sprostili skoraj vse ukrepe za zajezitev pandemije. V večini notranjih prostorov tako niso več obvezne maske, na večjih prireditvah in v klubih pa jim ni več treba preverjati covidnega potrdila. Odpravili so tudi priporočilo dela od doma, poročajo tuje tiskovne agencije.