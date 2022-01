V žalskem Savinovem likovnem salonu razstava Vztrajnostni moment upora

Žalec, 27. januarja - Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec bo danes v žalskem Savinovem likovnem salonu postavil na ogled prvo letošnjo razstavo Vztrajnostni moment upora. Razstava je del novega, štiriletnega cikla razstav pod naslovom Umetnik in okolje. Na nje se bosta predstavila umetnika Vesna Bukovec in Janez Zalaznik.