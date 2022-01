Colorado na vrhu lige NHL ujel Florido

New York, 27. januarja - Hokejisti moštva Colorado Avalanche so ponoči v severnoameriški ligi NHL ugnali Boston Bruins po podaljšku s 4:3 in so s 63 točkami z naskokom vodilna ekipa zahodne konference. Po točkah so se izenačili tudi z vodilno ekipo vzhoda in lige, Florida Panthers. Še več, Colorado je doslej odigral dve tekmi manj.