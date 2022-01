Azijske borze krepko navzdol

Tokio, 27. januarja - Azijske borze so današnje trgovanje končale globoko pod gladino. Razlog za padce analitiki pripisujejo ameriški centralni banki Federal Reserve, ki je v sredo napovedala, da bo ob visoki inflaciji in močnem trgu dela "kmalu" primeren čas za dvig obrestnih mer. Po besedah predsednika banke Jeroma Powella se bo to zgodilo marca.