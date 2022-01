Newyorške borze končale neenotno

New York, 26. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vrednost delnic se je večinoma znižala, potem ko je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell napovedal, da bo marca zaradi zvišane inflacije verjetno prišlo do dviga obrestne mere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.