Egipt in Ekvatorialna Gvineja med osem na afriškem prvenstvu

Yaounde, 26. januarja - Nogometaši iz Egipta in Ekvatorialne Gvineje so se prebili v četrtfinale afriškega prvenstva v Kamerunu. Obe izbrani vrsti sta se med osem uvrstili po izvajanju 11-metrovk, sedemkratni celinski prvaki iz Egipta so premagali Slonokoščeno obalo s 5:4, Ekvatorialna Gvineja pa Mali s 6:5.