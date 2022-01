V politični razpravi na srečanju Združenja Manager različni pogledi na soočanje z gospodarskimi izzivi

Ljubljana, 26. januarja - Predstavniki političnih strank so se v današnji razpravi na januarskem srečanju Združenja Manager večinoma strinjali o izzivih, ki čakajo gospodarstvo, načini, kako bi te izzive naslovili, pa so različni. V SDS in NSi kot enega od prvih korakov izpostavljajo zakon o dohodnini, v SAB in SD pa inovacije.