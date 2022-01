Betonarna se bo selila s stanovanjskega območja Gornje Radgone

Gornja Radgona, 29. januarja - Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in direktorici Splošnega gradbenega podjetja Tivadar Ida in Anica Tivadar so te dni podpisali pismo o nameri za selitev betonarne iz mesta Gornja Radgona. Občina se je s podpisom zavezala, da bo poiskala nadomestno lokacijo za dejavnost, predvidoma v industrijsko cono Mele ali na drugo primerno lokacijo.