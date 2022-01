Državni sekretar Žakelj z gasilci o sredstvih za opremo in tehniko

Sevnica/Brežice/Bistrica ob Sotli, 26. januarja - V okviru vladnega obiska v Posavju je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Janez Žakelj v torek in danes obiskal občine Sevnica, Brežice in Bistrica ob Sotli. Obiski so potekali v znamenju gasilske dejavnosti, z gasilci je govoril tudi o povečanju sredstev za gasilsko opremo in tehniko, so sporočili z ministrstva za obrambo.