Četrti poraz Mariborčanov v ligi prvakov

Ancona, 26. januarja - Odbojkarji Merkur Maribora tudi po četrti tekmi skupine C lige prvakov ostajajo brez točke. Na gostovanju pri evropskemu in svetovnemu podprvaku, ekipi Lube Civitanove se je niso niti nadejali, saj je kakovost precej na strani Italijanov, ki so tekmo dobili s 3:0 (18, 15, 19).