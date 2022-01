Ob obali Peruja novo uhajanje nafte

Lima, 26. januarja - Ob obali Peruja je v torek med deli na plinovodu podvodne rafinerije prišlo do novega puščanja surove nafte, je danes sporočila perujska vlada. Oblasti med tem še vedno čistijo večje razlitje, do katerega je prišlo nekaj dni pred tem in zaradi katerega je država razglasila izredne okoljske razmere.