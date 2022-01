Ameriška obalna straža po nesreči čolna pri Floridi išče 38 ljudi

Miami, 26. januarja - Ameriška obalna straža je v torek sprožila obsežno akcijo iskanja 39 ljudi, ki so se v soboto s čolnom podali na pot od Bahamov do Floride, zaradi razburkanega morja pa se je čoln prevrnil. Akcijo so sprožili po rešitvi enega od potnikov iz vode približno 70 kilometrov od Fort Piercea na Floridi. Doslej so našli eno truplo.