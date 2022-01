Ptujski svetniki na izredni seji tudi o podražitvah ogrevanja

Ptuj, 26. januarja - Ptujski mestni svetniki so na današnji izredni seji potrdili dokumentacijo za evropsko sofinancirane projekte gradnje komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode, a so večji del seje namenili problematiki zadnjih podražitev daljinskega ogrevanja. Delno bi se tem s hitrejšim prehodom na lesno biomaso lahko izognili.