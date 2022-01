Posavski župani z vlado o perečih problemih regije

Sevnica, 26. januarja - Posavski župani so se na današnjem delovnem srečanju s predstavniki vlade pogovarjali o perečih problemih Posavja. Pri tem so župani izpostavili težave s prometno in železniško infrastrukturo, obnovo železniške proge Dobova-Zidani Most ter železniških postaj Sevnica in Krško ter tudi gradnjo brežiške obvoznice in tretje razvojne osi.