AT&T z rezultati zadnjega četrtletja presegel pričakovanja

New York, 26. januarja - Ameriški telekomunikacijski in medijski velikan AT&T je z dobičkom in prihodki v zadnjem četrtletju lani presegel pričakovanja Wall Streeta, čeprav so bili rezultati slabši od tistih v zadnjem četrtletju leta 2020. Delnice AT&T so se uvodoma podražile, nato pa jim je cena začela padati.