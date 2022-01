Mednarodni dan carine letos posvečen digitalizaciji

Ljubljana, 26. januarja - Letošnji mednarodni dan carine je posvečen digitalizaciji carine. Carinska skupnost se bo letos osredotočila na to, kako delovati v popolnoma digitalnem okolju in kako izgraditi operativni model, ki bo zajemal in izkoriščal podatke iz celotnega trgovinskega ekosistema. Tudi pri nas bo ena glavnih prioritet Fursa proces digitalizacije.