Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil poldrugi odstotek

Ljubljana, 26. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 1,53 odstotka in trgovanje sklenil pri 1292,89 točke. V prvi kotaciji so več kot dvoodstotne rasti beležile delnice NLB, Petrola in Telekoma Slovenije, vlagateljem pa so bile najzanimivejše Krkine delnice. Skupni promet se je ustavil pri 1,42 milijona evrov.