Skrajšanju kritja bolniške odsotnosti s strani delodajalca se v DZ obeta podpora

Ljubljana, 26. januarja - Predlogu skrajšanju kritja bolniške odsotnosti s strani delodajalca se obeta podpora DZ. Ob obravnavi predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju so podporo napovedale SDS, NSi in SAB, pričakovati je tudi zeleno luč poslancev Konkretno. V večjem delu opozicije pa opozarjajo na posledice povečanih stroškov zdravstvene blagajne.