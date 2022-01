V Parizu pogovori normandijske četverice o ukrajinsko-ruski krizi

Pariz/Berlin/Kijev, 26. januarja - Na pogovorih o ukrajinsko-ruski krizi so se danes v Parizu sestali predstavniki normandijske četverice, v kateri so Ukrajina, Rusija, Nemčija in Francija. Viri blizu francoskega predsednika so povedali, da se bodo na današnjih pogovorih osredotočili na humanitarne ukrepe in možnost uradnih pogajanj o statusu regije Donbas na vzhodu Ukrajine.