Bryan Adams izdal novo skladbo s prihajajočega albuma

Berlin, 27. januarja - Kanadski glasbenik Bryan Adams, ki bo 11. marca pri glasbeni založbi BMG izdal novi, 15. studijski album So Happy It Hurts, je za pokušino po naslovni skladbi ter On The Road in Kick Ass zdaj objavil še skladbo Never Gonna Rain. Adams je trenutno na evropski turneji, v sklopu katere bo 9. februarja nastopil v ljubljanskih Stožicah.