Svet Zpiza s sklepom o dodatni uskladitvi pokojnin sledi pokojninski noveli

Ljubljana, 26. januarja - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je na današnji seji sprejel sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Odstotki uskladitve so odvisni od leta upokojitve, kot to določa sredi januarja sprejeta pokojninska novela. Uskladitev pokojnin se bo izvedla pri izplačilu pokojnin za januar.