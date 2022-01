V šempetrski bolnišnici prisiljeni skrčiti program dela in operacije

Šempeter pri Gorici, 26. januarja - V šempetrski bolnišnici je prvič po 15. decembru lani na covidnem oddelku znova 40 bolnikov, od tega šest na intenzivnem oddelku. Zaradi številnih bolniških odsotnosti so morali skrčiti program dela in odpovedati naročene operacije. Po besedah strokovne direktorice Dunje Savnik Winkler so imeli v zadnjem tednu nekaj vdorov koronavirusa v bele cone.