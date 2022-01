Znane so nominiranke za nagrado modra ptica

Ljubljana, 26. januarja - Znane so letošnje nominiranke za nagrado modra ptica, ki jo pri Mladinski knjigi že sedmo leto zapored podeljujejo za še neobjavljeno književno delo. Letos so za roman za odrasle nominirane Vanja Krajnc za delo Evo me, tu sem, Manka Kremenšek Križman za roman Staranje in Tina Vrščaj za delo Na Klancu. Dobitnico bodo razglasili 31. januarja.