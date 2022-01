Banke v enajstih mesecih lani še okrepile dobiček pred davki

Ljubljana, 26. januarja - Banke v Sloveniji so v enajstih lanskih mesecih skupaj ustvarile 472,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 0,3 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej. K razmeroma visokemu dobičku je poleg izboljšanih dohodkovnih kategorij pomembno prispevalo neto sproščanje oslabitev in rezervacij, so sporočili iz Banke Slovenije.