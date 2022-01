V Murski Soboti vlomili v parkomat

Murska Sobota, 26. januarja - Na parkirišču ob avtobusni postaji v Murski Soboti so neznanci danes ponoči vlomili v parkomat. Razstrelili so ga z neznanim eksplozivom in odnesli blagajno z okoli 800 evri. Na parkomatu pa so povzročili za okoli 3000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.