Ljubljanska borza dopoldne okreva po padcih v zadnjih dneh

Ljubljana, 26. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se dopoldne v povprečju zvišujejo in tako nekoliko okrevajo po treh dneh padcev. Indeks SBI TOP je ob 11.30 pridobival skoraj 1,3 odstotka. Po rasti so prednjačile delnice NLB, po prometu pa Krkine in Petrolove.