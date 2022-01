KGZS pozdravlja poenostavitve za kmete pri DDV

Ljubljana, 30. januarja - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo spremembe zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki so bile uveljavljene pred dobrim tednom dni in segajo tudi na področje kmetijske dejavnosti. "Po dolgoletnih prizadevanjih KGZS je prišlo do poenostavitve zakona o DDV, ki bo bolj prijazna do kmetov," so sporočili.