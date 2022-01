Mediji: Višje sodišče potrdilo sodbo Kukanji za uboj matere

Ljubljana, 26. januarja - Koprsko višje sodišče je potrdilo lansko sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je na ponovljenem sojenju Draganu Kukanji za uboj 91-letne matere določilo enotno zaporno kazen v višini 14 let in pol. Sodba je zdaj postala pravnomočna, poročajo Delo, Primorske in Slovenske novice.