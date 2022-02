Zimske razmere ustavile gradnjo nove Mozirske koče

Mozirje, 5. februarja - Zimske razmere so že novembra lani ustavile gradnjo nove Mozirske koče, saj je stara zgorela v požaru lani. Doslej so uspeli zabetonirati temeljno betonsko ploščo ter pozidati kletni del. Prav tako so zalili še prvo betonsko ploščo nad kletjo, nato jih je prehitel sneg. Dela na gradbišču trenutno ne potekajo, so dejali v PD Mozirje.