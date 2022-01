Zahod humanitarno pomoč Afganistanu pogojuje s človekovimi pravicami

Oslo, 26. januarja - Zahodni diplomati so v torkovem pogovoru z delegacijo talibanskega režima v Oslu ponovno dostavo humanitarne pomoči Afganistanu vezali na izboljšanje spoštovanja človekovih pravic. Zadnji dan svojega prvega obiska v Evropi, odkar so avgusta prevzeli oblast v Kabulu, so se talibani v torek za zaprtimi vrati srečali z več zahodnimi diplomati.