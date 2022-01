Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 26. januarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne nepreobražene ali slabo preobražene klože, ki lahko pod veliko obremenitvijo tudi popustijo.

Snežne razmere:

Nadaljuje se obdobje suhega in sončnega vremena. Včeraj čez dan se je otoplilo, ničta izoterma se je dvignila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Snežna odeja se je na prisojnih legah čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. V visokogorju je še vedno pihal zmeren severnik, ki pa starega snega večinoma ni prenašal. V senci je sneg trd ali suh, ponekod je še nekaj pršiča. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so predvsem v senčnih legah, na južnih je sneg že bolj sprijet s podlago. Predvsem v sredogorju je na prisojnih legah veliko kopnih mest.

Predviden razvoj vremena:

Danes bo v visokogorju in sredogorju jasno. Nižje se bo zadrževala nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1200 m. Pihal bo šibak do zmeren severozahodni veter. Najhladneje, okoli -5 stopinj Celzija, bo na nadmorski višini okoli 1100 metrih. Višje bo prisotna temperaturna inverzija. Na 1500 metrih bo od -1 do 3, na 2500 metrih pa okoli -4 stopinj Celzija, hladneje bo v vzhodnih gorstvih. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, večinoma bo šlo za srednjo in visoko oblačnost, ki bo nad najvišjimi vrhovi. V sredogorju bo pihal šibak do zmeren zahodnik, v visokogorju pa zmeren, občasno lahko tudi močan severozahodni veter. Topleje bo, na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih okoli -2 stopinj Celzija. V petek nas bo prešla bolj ali manj suha hladna fronta. Delno se bo razjasnilo, nastajala bo spremenljiva kopasta oblačnost ter manjše snežne plohe. Pihal bo zmeren do močan severnik, ki se bo proti večeru še okrepil. Hladneje bo, na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -3, na 2500 metrih pa okoli -11 stopinj Celzija. Tudi ob koncu tedna se bo oblačnost spreminjala. V nedeljo nas bo prešla oslabljena vremenska motnja, lahko nastane kakšna snežna ploha. Čez dan se bo razjasnilo. Oba dneva bo zelo vetrovno, zlasti v nedeljo bo pihal izrazit severni fen. Znova se bo prehodno ogrelo.

Tendenca snežnih razmer:

Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Zaradi otoplitve in sonca se bo danes in jutri na prisojnih pobočjih snežna odeja čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. V senčnih legah bo sneg ostal večinoma trd in pomrznjen. Še vedno bo velika nevarnost zdrsa. V drugi polovici tedna se bodo zaradi temperaturnih sprememb poledenele površine še povečale. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še posamezne, potencialno manj stabilne klože.