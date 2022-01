Martial iz Manchestra na posojo k Sevilli

Sevilla, 26. januarja - Francoski nogometni reprezentant Anthony Martial bo do konca sezone igral za španski prvoligaški klub Sevillo. Kot so Andaluzijci, ta čas drugi v španskem prvenstvu la ligi, sporočili v torek zvečer, so se z angleškim prvoligašem Manchester Unitedom, ki ga kot trener vodi Ralf Rangnick, dogovorili za posojo.