Ljubljana, 26. januarja - Predsednik preiskovalne komisije, ki preiskuje z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od nastopa aktualne vlade do marca lani, Robert Pavšič bo danes ob 10.45 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani podal izjavo dal izjavo za medije glede zaslišanj Tomaža Gantarja in Klemna Nicolettija pred komisijo, so sporočili iz DZ.