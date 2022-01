Florida ostaja na čelu NHL

New York, 26. januarja - Hokejisti Florida Panthers so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Winnipegu premagali Jets s 5:3 in s 63 točkami ostali najboljša ekipa najmočnejše hokejske lige na svetu to sezono. Ekipa Carolina Hurricanes je po podaljšku s 4:3 doma premagala Vegas Golden Knights, vodilno moštvo pacifiške skupine.