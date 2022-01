Slovenija v ukrajinski krizi poziva k deeskalaciji razmer

Ljubljana, 26. januarja - Slovenijo skrbi dogajanje v zvezi s ukrajinsko krizo in poziva k deeskalaciji razmer. Ključno je, da prevladata razum in dialog ter da ne pride do kršitev načel, h katerim je Evropa zavezana po padcu berlinskega zidu, je danes pred odborom DZ za zunanjo politiko (OZP) dejal državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan.